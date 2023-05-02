تعرف على الفارق بين علوم الفلك والتنجيم والتنبؤ الجوي

يسمع الناس ثلاثة مصطلحات بشكل مستمر ولا يعرفون الفرق بين كل منها لتقاربها في المعنى وهي علوم الفلك والتنجيم والتنبؤ الجوي، خاصة أن الأمر يختلط في كثير من الاحيان ويستغله البعض في إثارة الفتن وتوقع أشياء لا أساس لها من الصحة وتبرز “البوابة نيوز” الفرق بين كل منها وفائدته:

-علم الفلك:

وهو دراسة الأجرام والظواهر التي تنشأ خارج الغلاف الجوي للأرض، وهو علم وأصبح على نطاق واسع من ضمن الانضباط الأكاديمي.

-التنبؤ الجوي:

يبنى على علم خرائط يتم إعدادها في مراكز تنبؤات عالمية لاستنتاج حالة الطقس المستقبلية لفترة زمنية محددة بعد أمر الله تعالى وهو ليس علم (غيب) كما يتهمه البعض، بل يعتمد على دراسه في تخصص علمي أولا ثم دورات تخصص وعمل مستمر والخبرة في مجال العمل ويعتبر أحد فروع الفيزياء.



-التنجيم:

هو مهنه يمتهنها بعض الأشخاص من أجل الكسب المادي بادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، يستخدمون فيه الربط بين علم الفلك والواقع، والتنجيم لا يتعلق بعلم الفلك ابدا بل يستخدمه البعض لإيهام الأشخاص بالعلم والمعرفة.

لذلك فإن معرفة أحوال الطقس من توقع هبوب الرياح والمطر والحرارة لا تدخل في التنجيم أو ادعاء علم الغيب وإنما تبنى على أمور حسية وتجارب ونظر في سنن الله الكونية وكذلك في علم الفلك فان معرفة أوقات الكسوف والخسوف ورصد حركة الكواكب والابعاد الكونية ناتج عن حسابات فلكية يستخدمها المنجمون لغاياتهم.