انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مخزن بالمنصورية

انتدبت جهات التحقيق بالجيزة الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب داخل مخزن تنر بمنطقة المنصورية، وذلك لكشف ملابسات الحريق. وبينت المعاينة الأولية للحادث ان الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل مخزن تنر بمنطقة المنصورية دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن تنر بمنطقة المنصورية وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ6 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

