مصر تتوج بلقب البطولة العربية لكرة السلة للكراسي المتحركة بعد الفوز على الكويت

توج منتخبنا الوطني لكرة السلة للكراسي المتحركة بلقب البطولة العربية عقب الفوز على منتخب الكويت مستضيف البطولة بنتيجة 40/41.

وجاء المنتخب المغربي فى المركز الثالث، والإمارات في المركز الرابع.



و كان منتخبنا الوطني قد حقق العلامة الكاملة فى كل مبارياته بالبطولة ، بالفوز على كل من المغرب والاردن وفلسطين والإمارات قبل الفوز على الكويت في المباراة النهائية.



وشارك فى البطولة كلا من: الكويت الدولة المضيفة ومصر، والأردن وفلسطين ولبنان والمغرب والإمارات والبحرين.

وترأست البعثة المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية.

و يقود منتخبنا الوطني عادل شریف مديرا فنيا، يعاونه جمال احمد وسعید بدري مدربين، ومحمد رشاد مديرا إداريا.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني اللاعبين محمود صبري،سامي منصور، توبة نجدي، محمد محمد حسب النبي،الحسن ياسر، أشرف ابو زيد، أشرف محمد زغلول،محمد انور،احمد فتحي،محمد فرج، ومجدى طلعت.