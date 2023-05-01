أبرز تصريحات البابا تواضروس حول زيارته للفاتيكان

• زيارتنا للڤاتيكان احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على عودة العلاقات بين الكنيستين
• الزيارة مدتها ثلاثة أيام من 10 إلى 12 مايو بعدها تبدأ زيارتي الرعوية لإيبارشية تورينو وروما.
• برنامج الزيارة:
- المشاركة في اجتماع بابا الفاتيكان وإلقاء كلمة.
- اجتماع لوفدي الكنيستين.
- صلاة مسكونية وليست طقسية.
• إلقاء كلمة في الاجتماع العام لبابا الفاتيكان نوع من التقدير والتكريم والمحبة
• لا يوجد قداس ضمن برنامج زيارة الڤاتيكان.
• نصلي قداسًا في إيطاليا في نطاق إيبارشية تورينو وروما لأبنائنا الأقباط في كاتدرائية قدمتها لنا الكنيسة الكاثوليكية.
• جلستنا الثنائية مع بابا الڤاتيكان يكون موضوعها مناقشة دور الكنيسة في معالجة الأزمات والمشكلات العالمية وسلام العالم.
• لا توجد موضوعات ستطرح للمناقشة، ولن يتم توقيع أية اتفاقيات أو وثائق.