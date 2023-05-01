أبرز تصريحات البابا تواضروس حول زيارته للفاتيكان

• زيارتنا للڤاتيكان احتفالية بمناسبة مرور 50 عامًا على عودة العلاقات بين الكنيستين

• الزيارة مدتها ثلاثة أيام من 10 إلى 12 مايو بعدها تبدأ زيارتي الرعوية لإيبارشية تورينو وروما.

• برنامج الزيارة:

- المشاركة في اجتماع بابا الفاتيكان وإلقاء كلمة.

- اجتماع لوفدي الكنيستين.

- صلاة مسكونية وليست طقسية.

• إلقاء كلمة في الاجتماع العام لبابا الفاتيكان نوع من التقدير والتكريم والمحبة

• لا يوجد قداس ضمن برنامج زيارة الڤاتيكان.

• نصلي قداسًا في إيطاليا في نطاق إيبارشية تورينو وروما لأبنائنا الأقباط في كاتدرائية قدمتها لنا الكنيسة الكاثوليكية.

• جلستنا الثنائية مع بابا الڤاتيكان يكون موضوعها مناقشة دور الكنيسة في معالجة الأزمات والمشكلات العالمية وسلام العالم.

• لا توجد موضوعات ستطرح للمناقشة، ولن يتم توقيع أية اتفاقيات أو وثائق.