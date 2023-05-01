تظاهرات فرنسية في عيد العمال وطائرات بدون طيار لمراقبتها.. فيديو

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، لقطات حية من شوارع فرنسا التي تشهد تظاهرات تزامنا مع عيد العمال، اليوم الاثنين، حيث تم الموافقة على أكثر من 300 تظاهرة في مناطق مختلفة.

وتسعى الفيدراليات العمالية في عيد العمال لمشاركة مليون مواطن فرنسي في التظاهرات، بينما كان يخرج في الاعوام السابقة حوالي 100 ألف متظاهر فقط.

واعلن وزير الداخلية الفرنسي، توفير 12 ألف جندي ودركي منهم 5 آلاف في العاصمة الفرنسية باريس، واستخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة التظاهرات والإشراف عليها.

وتسعى هذه التظاهرات في عيد العمال الى بث رسالة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، برفض كثير من الفرنسيين قانون التقاعد الجديد وضرورة التواصل مع الفيدراليات العمالية لتحقيق التوافق حوله.