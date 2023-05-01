انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي البيئي العاشر بـ"زراعة المنوفية"

أطلقت اليوم كلية الزراعة جامعة المنوفية، أولى فعاليات الأسبوع الثقافي العاشر بندوة تعريفية وورشة عمل حول استراتيجيات التعامل مع المياه والطاقة وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن حافظ عميد الكلية، وحاضر بندوة استراتيجيات وآليات التعامل مع المياه والطاقة الدكتور ابراهيم درويش وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما حاضر الدكتور مجدى أبو غزالة مدير مركز الطاقة الجديدة والمتجددة و أستاذ بكلية العلوم جامعة المنوفية بمحاضرة عن أهمية ترشيد الطاقة والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وطرحت الندوة عددًا من التوصيات أهمها رفع الوعي بقضايا المياه وسبل التعامل معها، الاهتمام بالبحث العلمي لاستنباط أصناف تتحمل الاجهادات البيئية، تطوير نظم ري الاراضي الطمية والخالية من الاملاح، المحافظة على المياه الجوفية لأنها حق الاجيال القادمة، المحافظة على نوعية المياه في المجاري المائية وعدم تلويتها، ترشيد المياه المستخدمة في المنازل والجامعات والمساجد والكنائس، الاهتمام بالبحث العلمي في المجالات التي تخدم قضايا المياه، التنسيق بين إدارة الصيانه فى الجامعة وهيئة مياه الشرب بعمل زيارات ميدانية لجميع كليات الجامعة خلال عشر ايام لحصر وتركيب القطع الموفرة، عمل خطة صيانة دورية ومتابعة من المدراء والصيانة لأى تسريبات، فصل المياة الناتجة من الكليات العملية والتى بها مواد كيميائية عن شبكة الصرف وعمل معالجات لها قبل إدخالها الشبكة، إقامة ندوات ومؤتمرات للتوعية بأهمية المياه والكهرباء، تكوين مجموعات من الطلاب لنشر الوعي بترشيد الطاقة.