بالصور.. اختتام ورشة عمل الطاقة المتجددة بتعليم جنوب سيناء

اختتمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الإثنين بالتعاون مع وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية المستدامة بوزارة التربية والتعليم ورشة عمل توعوية للعاملين بالتعليم من المعلمين والإدارات التعليمية والمدارس للتوعية المستمره بترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية التقليدية والتوسع فى إستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتأثير كفاءة الطاقة الكهربائية على التغيرات المناخية وأثرها على الفرد والمجتمع وذلك بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية بشرم الشيخ.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور جيهان عبدالعزيز السيد مدير وحدة كفاءة الطاقة بالوزارة، و جمعة محمود محمود درويش عضو بوحدة الطاقة بالوزارة، و سيد محمد عفيفى عضو بوحدة الطاقة بالوزارة، والمهندس أحمد سعيد لطفى عضو بوحدة الطاقة بالوزارة.

ويستهدف التدريب مديري الإدارات النوعية بالمديرية وهم إدارة المتابعة، والمدارس الرسميه للغات ،والتنمية المستدامة ، ورياض الأطفال ، والتعليم الصناعي. والإدارات التعليمية ومديري المدارس وعدد من المعلمين من غير معلمي المواد الأساسية و مسؤول الصيانة بالمدرسة وبإشراف إدارة التخطيط بالمديرية .

وقالت مها سيد مدير ادارة التدريب بالمديرية أنه جرى اليوم عقد ورشة عمل ضمت إدارات شرم الشيخ وإدارة دهب وإدارة نوبيع.

تقام الورشة تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومتابعة محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء وفي إطار التعاون سعى الدولة المصرية للنهوض بالمواطن المصري من خلال تنفيذ اهداف التنمية المستدامة والخطة الاستراتيجية ،، رؤية مصر ٢٠٣٠، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربية بالمباني وخاصة الحكومية. وبناء على توصيات مؤتمر المناخ COP 27 .

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