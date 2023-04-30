أبرزها أضرار التدخين والدرن.. صحة دمياط تنظم 31 ندوة توعوية خلال أبريل

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط، نفذت عدد ٣١ ندوة توعوية عن مرض الدرن وأضرار التدخين والفيروسات الكبدية.

جاء ذلك بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة والوحدات المحلية في إطار مبادرة "تحدث معه"من خلال فرق التثقيف الصحي بالإدارات الصحية في دمياط و كفر البطيخ وكفر سعد وفارسكور والزرقا).

وشملت الندوات التوعوية:

الدرن النشط والكامن وأعراضهم وكيفية الوقاية والعلاج .

الوقاية والعلاج من الفيروسات الكبدية الوبائية ومدى تاثيرها على الصحة العامة وكيفية التغلب عليها .

أضرار التدخين وخاصة الجهاز التنفسى وأهمية الإقلاع عنه وتأثير التدخين السلبى على صحة المواطنين وذويهم من الأبناء والزوجات حيث يتعرضوا لثلث المشاكل الصحية التى يتعرض لها المدخن نفسه.

سرطان الرئة و أهمية الكشف المبكر عنه و طرق الوقاية منه وعلاجه.

وأكد وكيل وزارة الصحة باستمرار الجهود لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ورفع الوعي الصحي والسعي إلى تحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا أن التدريب مستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة للمواطنين.

تحركت حملة مكبرة اليوم الأحد من ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية وفريق من مراقبة الأغذية بادارة دمياط بحملة مرور مفاجئة بالتنسيق الامنى مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومديرالمكتب الفنى بالادارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة بالقاهرة على ثلاجات وسوق السمك بمدينة عزبة البرج وذلك لاجراء المداهمة والتفتيش المفاجيء لضبط السوق والبحث عن سمكة الارنب السامة المحظور تداولها .

والجدير بالذكر أنه تم التاكد من سلامة الاسماك المعروضة بالفحص الظاهرى ولم يتم العثور على اى نوع من الاسماك السامة حيث تأتي تلك الحملات فى ضوء حرص مديرية الصحة بدمياط على صحة وسلامة المواطنين.



شنت مديرية الصحة في محافظة دمياط،حملات مكثفة تستهدف الرقابة علي الأغذية بالمنشأت الغذائية عالية الخطورةفى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بشأن إحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين وبناءاً علي التعليمات المشددة من الدكتورالسيدعبد الجواد وكيل وزارة الصحة.