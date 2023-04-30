تفاصيل لقاء "حقوق إنسان النواب" بالتحالف الوطني للعمل الأهلي

استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، اليوم الدكتور طلعت عبد القوى رئيس التحالف الوطني لمنظمات العمل الأهلي التنموي وذلك لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الإنسان والتحالف الوطني لمنظمات العمل الأهلي التنموى.

كما أشار رضوان انه ومنذ انطلاق التحالف الوطنى الذي يعد بمنزلة التزام أساسى من مصر لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان التى تعد مصر جزءا منها، إضافة إلى أن التحالف هو آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقتها مصر فى سبتمبر 2021 حيث تعمل على تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصرى، فى ظل تسليم الدولة المصرية بأن عملية تعزيز حماية حقوق الإنسان هى عملية مستمرة وتراكمية الأثر، وتظهر نتائجها بشكل متدرج، ولقد ظهر ذلك فى العديد من المبادرات والمشروعات التى يقوم بها التحالف الوطنى.

تم مناقشة سبل التعاون المشتركة بين لجنة حقوق الانسان التحالف الوطني لمنظمات العمل الأهلي التنموي، وأوضح رضوان ، أنه لمس بشكل شخصى ما قدمه التحالف حيث أنه شرف بعرض تلك الانجازات خلال فاعليات الموتمر السنوي الأول للتحالف في شهر يناير الماضي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى. كما أكد رضوان على ضرورة توفير مظلة تشريعية لتأمين عمل التحالف الوطني لمنظمات العمل الأهلى التنموي وكذلك تنظيم العمل داخل التحالف.

أعرب الدكتور طلعت عبد القوى رئيس التحالف الوطني لمنظمات العمل الأهلي التنموي عن سعادته بذلك اللقاء الذى يبلور حجم التعاون بين البرلمان متمثل في لجنة حقوق الانسان والتحالف الوطنى لمنظمات العمل الأهلى التنموى. كما أشار أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد ركنا مهماً فى عملية التنمية بالدولة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر.وأوضح أنه يصل إجمالي عدد المتطوعين المشاركين فى التحالف الوطنى خلال ٢٠٢٢ إلى ٢٥١.٢٢٣ بمتوسط عدد ٣ ساعات تطوعية أسبوعيا، ويوجد ٧٦ ألف متطوع منتظم و١٤ ألفا من قادة التطوع.

ومن ناحية اخري ، أعربت الدكتورة نهى طلعت - أمين سر التحالف الوطني لمنظمات العمل الأهلي التنموي بالفخر إنها ضمن فريق الإباء المؤسسين لتجربة التحالف الوطنى، ويستمد التحالف قوته من عدم وجود قيود عليه وانه يعمل بحرية كبيرة، ويعمل التحالف طبقاً للقانون رقم 149 لسنة 2019 الخاص " بتنظيم ممارسة العمل الأهلي".

واضافت، ان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعد ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعما لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، وانطلاقا من هذا تؤمن الدولة المصرية بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حاليا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.