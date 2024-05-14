ads
الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

رئيس "البحوث الزراعية' يستقبل وفد جمعية موسياد التركية لرجال الأعمال والمستثمرين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفد جمعية موسياد التركية خلال زيارتهم لمصر لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

واستعرض الدكتور عادل عبد العظيم  دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف  وهجن جديدة قادرة على مجابهة التغيرات المناخية وتوضيح دور مركز البحوث الزراعية في  تحقيق التنمية الزراعية في مصر.

كما تم خلال اللقاء  تقديم شرح تفصيلي في مجال إنتاج التقاوي و في مجال التصنيع الزراعي والنباتات الطبية والعطرية .

وحضر اللقاء الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس المركز  والدكتور حازم مهاود مدير معهد الهندسة الزراعية والدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية والدكتور الفونس جريس وكيل معهد بحوث البساتين للإنتاج وفي ختام الزيارة أعرب الوفد عن سعادتهم  بحسن الاستقبال آملين في مزيد من التعاون المشترك في المجالات الزراعية المختلفة.

التغيرات المناخية جمعية موسياد التركية مركز البحوث الزراعية