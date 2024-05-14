رئيس جامعة أسيوط يناقش بـ"النواب" مشروع موازنة السنة المالية

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أمس الإثنين، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع موازنة التعليم العالي، وطرف وزارة المالية عن العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، إلي جانب مناقشة موازنة جامعة أسيوط، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، والدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن إدارة الجامعة كانت ولا زالت معنية فى المقام الأول؛ بتطوير ما تقدمه من خدمات تعليمية، وطبية؛ تواكب التطور العلمى، والعالمى فى مختلف التخصصات، وذلك من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي بقطاعيه؛ التعليمي، والطبي، ووضع آليات وسبل متقدمة؛ لضمان نجاح الجامعة فى أداء رسالتها، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، وذلك في ضوء تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وثمن رئيس الجامعة؛ ما تتمتع به جامعة أسيوط من إمكانيات علمية وطبية متميزة، جعلها تحتل مكانة متقدمة في أكبر التصنيفات الدولية، فضلاً عن امتلاكها لمنظومة متكاملة من المدن الجامعية، إلي جانب المستشفيات الطبية الرائدة في مجالاتها المختلفة، وهو ما يعكس حرص الجامعة في الإسراع من وتيرة التحسين المستمر؛ للخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك انطلاقاً من مسئوليتها الاجتماعية؛ بوصفها الجامعة الأم في صعيد مصر.

واستعرض الدكتور المنشاوي، خلال الاجتماع؛ أبرز التحديات التي تواجه جامعة أسيوط، من حيث الاعتمادات المالية المدرجة بوزارة المالية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والمتطلبات اللازمة لذلك، ومن أهمها: ضرورة توفير الاعتمادات المالية للصرف علي بنود للتغذية، بقطاعيّ؛ التعليم والمستشفيات الجامعية.

كما تناول الدكتور المنشاوي؛ التقديرات الخاصة بالموازنة للسنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بموجب الدراسة التي تم إعدادها من قِبل القطاع المالي بالجامعة، والتي تتطلب ضرورة توفير الاعتمادات المالية للقطاعين؛ علي نحو يسهم في وفاء الجامعة بمتطلباتها التعليمية والطبية، وخاصةً التقديرات الخاصة بالباب الأول (الأجور والتعويضات)؛ للوفاء بالالتزامات، والمستحقات المالية، الخاصة بالعاملين، وأعضاء هيئة التدريس.

وتطرق الدكتور المنشاوي؛ إلي ضرورة زيادة اعتمادات الباب الثاني من الموازنة، والمتمثل في ضرورة زيادة مخصصات التغذية؛ لسد الاحتياجات الخاصة بتغذية الطلاب بالمدن الجامعية، وكذلك المستلزمات الطبية والأدوية، حيث أن المستشفيات الجامعية يبلغ عددها (١٢) مستشفى جامعي مستقلة، وتقدم خدماتها الطبية؛ لقطاع عريض في صعيد مصر، بدايةً من بني سويف شمالاً، إلي أسوان جنوباً، ومن هذا المنطلق يجب ضرورة توفير هذه المستلزمات الطبية؛ لمواجهة الحالات المرضية، التي تتردد على قطاع المستشفيات الجامعية، بشكلٍ يومي.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور المنشاوي؛ متطلبات الباب السادس، الخاص بالموازنة الاستثمارية بالجامعة، والذي يتطلب ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة؛ للانتهاء من المشروعات القائمة، خاصةً؛ مستشفى الإصابات، ومستشفى الأورام الجديدة، وباقي المشروعات بقطاعيّ التعليم، والمستشفيات الجامعية.

وتضمن وفد الجامعة المشارك في الاجتماع: الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذ أيمن شحاته أمين الجامعة المساعد، والأستاذ محمد أمين مدير عام الحسابات والموازنة، وطارق نجيب رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للمستشفيات الجامعية، ووليد حسني مدير إدارة الموازنة.