23 مايو.. "الخريطة التشريعية لأسباب الطلاق لدى المسيحيين" ندوة بمركز دراسات مسيحية الشرق

ينظم مركز دراسات مسيحية الشرق بكلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بالقاهرة، ندوة بعنوان “ بين النص والواقع المعاصر : الخريطة التشريعية لأسباب الطلاق لدي المسيحيين في مصر ولبنان ” ، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 في قاعة المركز بالكلية شارع السكة البيضاء .

ومن المقرر أن يشارك باللقاء القس عيد صلاح باحث دكتوراه في القانون كلية الحقوق جامعة بني سويف، رئيس المجلس القضائي والدستوري بسنودس النيل الإنجيلي المشيخي .

ويقود الندوة الدكتور القس عاطف مهني مدير مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط.

كما من المقرر أن يشارك الحضور عدد من القيادات الدينية وأساتذة علم القانون والاجتماع وعلم النفس، وعدد من المتخصصين في مجال الأسرة والطفولة، وبعض الشخصيات العامة ورجال الفكر والثقافة والإعلام والصحافة.