حبس شاب لاتجاره في النقد الأجنبي بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لمصر القديمة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام ( مالك محل سوبر ماركت - كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ويتخذ من المحل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على ( مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.