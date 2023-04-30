طلب إحاطة بشأن استخدام مادة "سودوافدرين" فى صناعة المواد المخدرة

طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق، بعد استخدام مادة "سودوافدرين" فى صناعة المواد المخدرة كـ"الشابو" و"الآيس"، محذرا من خطورة هذه المادة على المجتمع بصفة عامة، وعلى الشباب المصرى.

وقال "عبد الحميد"، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان: "إن حالة من القلق سادت بين المواطنين بعدما أعلنت هيئة الدواء المصرية أن مادة "سودوافدرين" التى تستخدم فى العديد من أدوية البرد واحتقان الأنف والحلق تم استغلالها فى صناعة المادة المخدرة".

وأضاف النائب: أن مادة "سودوافدرين" تمت إساءة استخدامها فى تصنيع المواد المخدرة، خاصة أن هذه المادة متواجدة فى 95% من أدوية البرد التى يتناولها المواطنون كالكونجيستال وكومتركس.

وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد، عن خطة وزارة الصحة والسكان لتشديد الرقابة على الأسواق بعد استخدام مادة "سودوافدرين" فى صناعة المخدرات، مشددًا على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بحصر جميع المستحضرات الصيدلانية التى تحتوى على المادة ومعرفة الكمية الموجودة داخل الأسواق، واتخاذ جميع الإجراءات لمنع استخدام هذه المادة فى صناعة المواد المخدرة.

وطالب النائب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس، واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لحضور الاجتماع والرد على تساؤلاته ومعرفة خطة الوزارة لمواجهة مثل هذه الجرائم الخطيرة التى تهدد صحة المواطنين بصفة عامة والشباب المصرى بصفة خاصة، متسائلاً: "هل هناك مواد طبية أخرى يتم استخدامها فى صناعة المواد المخدرة؟".