حفظ التحقيق في وفاة مُسن بالسيدة زينب

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حفظ التحقيق في واقعة وفاة مسن، داخل منزله، لعدم وجود شبهة جنائية.

واستمعت نيابة السيدة إلي أقوال جيران المتوفي، والذين أكدوا أنهم اشتموا رائحة كريهة من المنزل وبمحاولة الوصول لصاحب المنزل لم يستجيب فكسروا الباب ووجدوا الجثة في حالة تعفن.

وتبين من مناظرة النيابة، أن الجثة لمسن، بها تعفن رمي لمرور عدة أيام على الوفاة، ولم يتبين وجود إصابات ظاهرية.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة مسن داخل شقته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وانتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب إلى محل البلاغ،وتبين العثور على جثة مسن يدعى «سيد. أحمد» 65 عاما، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.