إزالة 25 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمحافظة دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه مع انطلاق المرحلة الأولى من الموجة ٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تم رفع درجة الاستعداد بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من تنفيذ تلك المرحلة والتى تستمر حتى ١٩ مايو القادم...

وقالت " المحافظ " أنه مع تنفيذ حملة مكبرة فى أول أيام المرحلة تم خلالها إزالة ٢٥ حالة تعدى على أملاك الدولة بمركز كفر سعد، وذلك بعدد٤ حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لصرف دمياط وعدد ٢١ حالة تابعة لولاية الموارد المائية والرى، بمساحة اجمالية ٢٧٩٥ م٢...

واشارت إلى أن هناك تعاون كبير بين كافة الجهات للتصدى لجميع صور التعديات، موضحة أنه تم توجيه الوحدات المحلية بالتعاون الحاسم مع المخالفات فى المهد، والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع اى محاولات أخرى للتعدى عليها ، كما لفتت إلى انه تم وضع خطة عمل محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية...

جاءت حملة اليوم تحت إشراف اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و اللواء سالم ابراهيم مساعد مدير الأمن وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد و ممثلى الإدارة العامة للصرف والرى .

و قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينه كفرسعدو بحملة برئاسة الدكتور محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة كفر سعد،و بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة دمياط و مساعد مديرالأمن بدمياط النواب لرئيس المركز والمدينة و رؤساء الوحدات المحلية وجهه الولاية الري

يأتي ذلك تنفيذا لاستراد أراضى الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف و ذلك حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.