محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للترتيب والتنظيم

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة، وذلك لاختيار مدير الإدارة العامة للترتيب والتنظيم وموازنة الوظائف بمديرية التنظيم والإدارة.

وتضمنت اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، وناجي صلاح مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، وحمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتورة هبة القاضي أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.

وأوضح محافظ قنا، أن مديرية التنظيم والإدارة أعلنت عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة مدير إدارة الترتيب والتنظيم بالمديرية، وتقدم 6 مرشحين لشغل الوظيفة، وتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين، بحضور أعضاء اللجنة، للتعرف على الإنجازات التي حققها كل منهم، والمؤهلات الحاصلين عليها ومدى إلمامهم بالقواعد العامة للحاسب الآلي وكذلك تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترحات التطويرية للمؤسسة التي سوف يعمل بها، مضيفا أنه تم توجيه عدد من الأسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات.

وقال "الداودي" إننا نستهدف ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي بالمحافظة وتصعيد الكوادر الشابة التي تمتلك قدرات قيادية لتنمية العمل الإداري، من خلال اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتا إلى أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري بالدولة.