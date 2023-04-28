وزير الشباب يشهد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للثقافة الرياضية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للثقافة الرياضية برئاسة الدانماركي موجان كريكبي، الذي ينظمه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي أشرف محمود، خلال الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجاري، بالمركز الاوليمبي بالمعادي.

وقال وزير الشباب والرياضة: "سعداء باستضافة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للثقافة الرياضية، والذي أقيم للمرة الأولي خارج أوروبا، ونقدم كامل الدعم للاتحاد وأعضائه طوال فترة تواجده في مصر، ونتمني لهم طيب الإقامة".

وأكد الوزير اهتمام الدولة المصرية بالرياضة والثقافة لما تمتلكه من موروث ثقافي وحضاري كبير.

وقدم "صبحي" الشكر والتقدير لاتحاد الثقافة الرياضية برئاسة أشرف محمود، الذي يُعد الذراع الثقافية للوزارة، لنشر الثقافة الرياضية، التي أصبحت موضوعاً هاماً ضمن خطط الوزارة، وتتعامل فيها مع قضايا مُختلفة، مشيراً إلي أهمية الثقافة الرياضية بعد أن أصبحت من أهم الفعاليات التي تقام على هامش الدورات الأوليمبية والإقليمية والقارية.

وعلي هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للثقافة الرياضية، تم تنظيم برنامج سياحي لأعضاء الاتحاد الدولي من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية (الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير) بوزارة الشباب والرياضة، تضمن زيارة إستاد القاهرة والمتحف الأوليمبي والقلعة ومتحف الحضارات ومنطقة الأهرامات والنادي الأهلي والعاصمة الإدارية، فضلا عن جولة في قناة السويس وبعض المرافق الرياضية الحديثة بهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.

ويشارك رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي في فعاليات اليوم الرياضي الذي ينظمه اتحاد الثقافة الرياضية بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع واتحاد الألعاب الإلكترونية في المركز الأوليمبي بالمعادي.

حضر الاجتماع اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الافريقية "الأوكسا"، الدكتور عماد البناني رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة للجميع، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة للتكريم والحافز ورعاية الأبطال، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان الرياضية.