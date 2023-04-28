تقويم الرياض يبدأ أول ليالي الماضي الجميل بإثراء موسيقى وفلكلور غنائي وتراثي

دشنت أولى أمسيات "ليلة من الماضي الجميل" على مسرح محمد عبده أرينا في منطقة بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات تقويم الرياض، حيث أحيتها الفنانة داليا مبارك، ومطرف المطرف، والفنانة وعد، وراشد الفارس.

وافتتحت الليلة الموسيقية بوصلات غنائية فلكلورية وتراثية بدأتها النجمة داليا مبارك بأربعة أعمال غنائية رائعة للراحلة رباب.

وتتميز الوصلات التي غنتها داليا بكونها أعمالًا خالدة في الذاكرة، حيث شملت أغنية "أرجوك - صوت لي واقولك سم - اجرح وعذب"، في حين كان التفاعل الأكبر من نصيب رائعة "كل خميس"، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي حضرت الأمسية.

وعلى خلفية الأمسية عبرت داليا مبارك عن مدى فخرها وسعادتها للغناء في هذه الليلة التي ركزت فيها على أداء أعمال الفنانة رباب التي تعد من أيقونات فن الزمن الجميل.

وفي ذات الأمسية أطل الفنان مطرف المطرف على الجمهور عبر غنائه عددًا من أعمال عوض دوخي ذات الألحان الطويلة، وقدم أداءً مميزًا من خلال عزفه بالعود، وسط انسجام من الحضور الذي استمع إلى "صوت السهارى، دع الوشاة، على دمع عيني، ياحبيبي، وعذروب خلي".

وكان المطرف قد عبر عن امتنانه لإحياء ليلة من ليالي الماضي الجميل التي تعد مصدر فخر واعتزاز له، كونها تشهد اهتمامًا فنيًّا واسعًا على مستوى المملكة والخليج.

وشهدت الأمسية أيضًا حضورًا رائعًا للنجمة "وعد" التي قدمت مجموعةً من أعمال الفنانة الراحلة "عتاب"، تمثلت في: "جاني الأسمر، بشروني، ياسعودي، احطك في قلبي"، وتميزت بأداء موسيقي رائع يعكس أهمية الليلة الغنائية التي اختتمها النجم راشد الفارس بعدد من أعمال الراحل سلامة العبد الله وهي "أهديتلك يازين، ياعين ياللي ساهره، ياعلي، تولعت بك والله".

وتميز مسرح محمد عبده أرينا بطابع شعبي، من خلال اللون الذي يعكس طبيعة الصحراء، والفرقة التي تزينت باللبس الوطني السعودي، كما عُرضت عبر شاشات المسرح صور النجوم الراحلين "رباب، عتاب، عوض دوخي، سلامة العبد الله".

وفي الليلة الثانية من ليالي الماضي الجميل يطل على جمهور العاصمة اليوم من مسرح محمد عبده أرينا أيضًا كل من الفنان خالد عبدالرحمن، وفهد الكبيسي، وعايض، ودحوم الطلاسي في بوليفارد رياض سيتي عبر مجموعة من الأعمال الغنائية المميزة والوصلات الطربية الفريدة