ننشر تحقيقات النيابة بواقعة مقتل أب ونجله فى أطفيح

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول العثور علي جثتي شاب ووالده غارقين بمياة النيل بمنطقة أطفيح عقب تغيبهما، منذ أيام، و تسلمت النيابة التقرير الطبي الخاص بتشريح الجثتين حيث تبين من خلاله أن المجني عليهما تلقيا عدة طعنات قبل إلقائهما بالمياة، وان الوفاة بها شبهة جنائية.

كما تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي تبين من خلالها أن المجني عليهم كانوا علي خلاف مع رجل أخر ونجله بسبب المال، ويوم الواقعة استدرجهم المتهمين وتخلصوا منهم بمياة النيل.



البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، بلاغا بتاريخ 6 أبريل الجاري يفيد تغيب عبدالحميد محمدين سيد مصطفى" 19 سنة، ووالده 46 سنة، مقيمين بقرية صول بدائرة المركز في ظروف غامضة، وورود إشارة يوم 20 من ذات الشهر تفيد بالعثور علي جثة المتغيب الأول غريقا في مياه النيل، وباستمرار عمليات البحث تم استخراج جثة والمتغيب الثاني صباح اليوم الثلاثاء بعد مايقارب 19 يوما تحت الماء، جري نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بعمل التحريات تبين أن المجني عليهم كانوا علي خلاف مالي مع أخر ونجله، وحدثت بينهم مشادات خلال الفترة الأخيرة لذلك قرر المتهمين التخلص من المحني عليهم واستدرجوهم وقاموا بالتعدي عليهم وتسديد طعنات لهم ومن ثم قاموا بالتخلص منهم في مياة النيل، وتم تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.