رئيس كوريا الجنوبية يغنى لبايدن في عشاء رسمي.. والأخير يُهديه جيتارًا

غنى الرئيس الكوري الجنوبي "يون سوك يول" رئيس كوريا منذ عام 2022 أغنية أمريكية شهيرة أثناء زيارته للبيت الأبيض في عشاء رسمي جمعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، وقد أبهر يون سوك يول الحاضرين بأدائه أغنية "American Pie" وهي أغنية أمريكية شهيرة وسط تصفيق حار، وذلك بعد أن قدم له الرئيس الأمريكي جيتار موقع من دون ماكلين.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية فقد قام يون سوك يول بزيارة دولية تستمر ستة أيام إلى واشنطن، حيث ناقش مع جو بايدن أموراً هامة، منها "نهاية" أي نظام كوري شمالي يستخدم الأسلحة النووية ضد الحلفاء.

وكان للزعيمين الكوري الجنوبي والأمريكي المزيد من الموضوعات المبهجة على جدول أعمال مأدبة العشاء الرسمية بالبيت الأبيض، حيث شارك الرئيس الكوري الجنوبي- المعروف في بلاده بأنه من عشاق الكاريوكي- حبه للموسيقى الأمريكية وأدائه لأغنية من السبعينيات.

بدأ الأمر عندما كانت إحدى الفرق تغني الأغنية وقال بايدن ليون إنه يعلم أن أغنية American Pie من أغانيه الأمريكية المفضلة، فرد عليه يون البالغ من العمر 62 عامًا بالموافق قائلاً إنه أحب الأغنية التي صدرت عام 1971 منذ أن كان في المدرسة، فطلب منه بايدن أن يغنيها.

وبالفعل استجاب الرئيس الكوري الجنوبي لطلب بايدن وقام بترديد الأسطر القليلة الأولى من الأغنية مما أثار تصفيق حار بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن.

وقال بايدن ليون أنه لم يعلم بأنه يمكنه الغناء، وأعطى له هدية موقعة من "دون ماكلين" الذي يعد إحدى عازفي الجيتار الأسطوريين في الولايات المتحدة الأمريكية كما أنه كان مغنى وكاتب أغاني ومؤلف أيضًا.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يغني فيها الزعيم الكوري الجنوبي في الأماكن العامة، فخلال حملته الانتخابية في عام 2021 ظهر في البرنامج التلفزيوني الكوري الجنوبي الشهير All the Butlers، وقام بأداء بعض الأغاني الكورية الشهيرة وأذهل مضيفه.

وعمل يون سوك يول في مهنة المحاماة، ولعب دورًا رئيسيًا في إدانة الرئيسة السابقة بارك غن هي بتهمة إساءة استخدام السلطة بصفته المدعي العام الرئيسي في كوريا الجنوبية، وهو يتبع حزب سلطة الشعب المحافظ في كوريا.