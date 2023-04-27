البرلمان العربي ومنظمة التنمية يعقدان اجتماعا تحضيريا لمنتدى التكامل الاقتصادي

عقدت اللجنة الفرعية للبرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والمعنية بالتحضير لعقد منتدى التكامل الاقتصادي العربي في نسخته الثانية، اجتماعهما الأول برئاسة النائب هزاع بن بكر القحطاني، وبحضور النواب اللواء طارق نصير وأحمد بو شهاب، والمستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور ياسر كاسب مدير الشؤون البرلمانية، وحضر من جانب المنظمة العربية للتنمية الإدارية السيد حسن دياب.

ناقش الاجتماع التصور المبدئي بشأن موعد عقد المنتدى في نسخته الثانية وكذلك المحاور التي سيناقشها المنتدى وقائمة المشاركين، حيث يسعى المنتدى إلى تعزيز كل سبل التعاون التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية وتعزيز التجارة البينية، وكذلك المستجدات والتطوّرات على الساحتين الدولية والإقليمية فيما يتعّلق بتداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية والأمن الغذائي.

يشار إلى أن، البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارية أطلقا العام الماضي النسخة الأولي للمنتدي تحت عنوان “تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.. التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك”، والذي ناقش جميع التحديات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل الاقتصادي العربي فيما بينها، بهدف رسم ملامح الوحدة الاقتصادية العربية في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة.