بحضور 4 وزراء ومحافظين.. افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالشيخ زويد

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدد من المشروعات الخدمية في مركز ومدينة الشيخ زويد، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بجانب اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية.



وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، علي قيام الوزارة بالعديد من البرامج والمبادرات القائمة والمستحدثة لمساعدة أسر محافظة شمال سيناء؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم أسر محافظة شمال سيناء، ومع استشعار الأهمية السياسية والاقتصادية لتنمية محافظة شمال سيناء قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتكثيف الجهود المبذولة لتنمية محافظة شمال سيناء وتوسيع العمل مع المجتمع الأهلي، وتم تشكيل لجنة رئيسية بوزارة التضامن الاجتماعي ولجان فرعية (لجنة المسح الاجتماعي - الدعم الغذائي– الدعم الصحي– الدعم النقدي-المشروعات الصغيرة-البنية التحية وسكن كريم)، وتجتمع اللجان بشكل دوري لتحديد وتنفيذ التدخلات المطلوبة بمحافظة شمال سيناء، ورفع تقريرها للجنة الرئيسية.



وأضافت “القباج” أن وزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمحافظة شمال سيناء من خلال دعم أسر محافظة شمال سيناء ومدهم بالخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة وتقديم الدعم النقدي لهم ومحو أمية السيدات وتأهيلهم وتدريبهم على حرف منتجة وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية، وتوفير مشروعات صغيرة للأسر وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وإتاحة فرص عمل للأسر والشباب في مشروعات صغيرة تتناسب مع بيئتهم.



ومن جانبه أشار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إلي أن افتتاح مشروعات خدمية وتنموية بالعريش والشيخ زويد في مختلف القطاعات التنموية، جاء في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى افتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بهذه المناسبة في مختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الأسبوع المقبل، حيث أن الاحتفال بعيد تحرير سيناء مستمر حتى الخامس من مايو المقبل والتي يتضمن افتتاح مسجد الجفجافة وتسليم عقود منازل التجمع التنموي في خشم القاد بمركز الحسنة بوسط سيناء.



وأكد المحافظ، أن محطة تحلية المياه بقبر عمير بطاقة ٢٤٠ متر مكعب في اليوم، وبتكلفة ٢.٦٥٠ مليون جنيه، حيث تضم محطة تحلية و٣ آبار ومبنى اداري ومولد كهرباء بقدرة ٢٠٠ ك. ف. أ. التغذية المحطة.



وأضاف أن بئر المياه بتجمع ابو مغيض بقبر عمير على عمق ٦٥ مترا، بطاقة ٥٠ متر مكعب في الساعه، لزراعة ٥ افدنة تخدم ٧ أسر، حيث يقوم مجلس المدينة بالصيانة الدورية وتوزيع المياه علي المزارعين.



وأعلن المحافظ عن دعم القري العائدة وتقديم كافة الخدمات المتنوعة للمواطنين بناء على توجيهات القيادة السياسية.