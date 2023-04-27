الثلاثاء.. حقوق عين شمس تنظم ندوة علمية حول "تطوير التعليم القانوني في العالم العربي"

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس بالشراكة مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية للشرق الأوسط في الثاني من مايو لعام 2023 ندوة دولية حول "تطوير التعليم القانوني في الوطن العربي: العيادات القانونية نموذجا "، وذلك بقاعة الأستاذ الدكتور رضا السيد عبد الحميد للمؤتمرات بمقر الكلية.

يشارك في الندوة ممثلون من عشرين كلية حقوق من خمس دول عربية هى مصر، لبنان، فلسطين، الأردن والعراق.

وأوضح محمد صافي عميد الكلية، أن هذا الحدث الأكاديمي الفريد يأتي في ظل اتفاقية التعاون التي وقعتها كلية الحقوق مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية في العام الماضي، وذلك في إطار مشروع إنشاء شبكة من العيادات القانونية في كليات الحقوق العربية بالتعاون مع كليات الحقوق الفرنسية.

يشارك بمداخلات في الندوة السيد عبد الخالق الأستاذ بكلية الحقوق ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، ومقرر لجنة قطاع القانون بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمى الأسبق، ومحمد أنس جعفر، الأستاذ بحامعة بنى سويف، والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، ومحافظ بنى سويف الأسبق، و محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وحسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية بمصر؛ و محمد القيسي، عميد كلية الحقوق بجامعة بيرزيت، فلسطين، وعلى هادي عطية، عميد كلية الحقوق بجامعة بغداد، العراق، وميري عبيد عميد كلية القانون بجامعة بابل، العراق، و أحمد سويطي، عميد كلية القانون بجامعة الخليل، فلسطين، وبيار الخوري، نائب عميد كلية القانون بجامعة الحكمة، لبنان، والأستاذ الدكتور سهيل حدادين، نائب عميد كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، الأردن، و لودوفيك باييه، مدير العيادة القانونية بجامعة ليون 3 بفرنسا، وستيفان برينا، مدير معهد قانون الأعمال بجامعة باريس، فرع جامعة القاهرة.



يعقب الندوة ورشة عمل تجري بمقر كلية الحقوق لمدة يومين في الثالث والرابع من مايو حول عمل العيادات القانونية وطرق ربط التعليم القانوني بالممارسة العملية.

يشارك في الورشة ممثلو الجامعات المشاركة في المشروع، وينسق عمل الورشة في خلال اليومين السيدة ميراي الريس، مديرة المشروعات بالوكالة الجامعية الفارنكفونية والدكتور أحمد فتحي خليفة مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية.