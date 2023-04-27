الزمالك يعلن موقفه من خوض كأس السوبر المصري خلال ساعات

يعلن مجلس إدارة الزمالك موقفه النهائي من خوض فريق الكرة الأول لقاء السوبر المصري أمام الأهلي، وذلك في الساعات القليلة المقبلة .

ويدرس مجلس الزمالك الانسحاب من مباراة السوبر أمام الأهلي اعتراضا على عدم تطبيق عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي حتى الآن، بالإضافة لتعيين طاقم تحكيم مصري لمباراة السوبر .

ويجهز الكولومبي كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، اللاعبين المصابين لموقعة السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

ويعاني أكثر من لاعب بالفريق من إصابات متنوعة وعلى رأسهم، مصطفى شلبي، وأحمد فتوح، وعمرو السيسي، ومحمد عبد الشافي، وعبد الله جمعة، ويخضع اللاعبين في الفترة الحالية لبرامج تأهيلية وبدنية لتجهيزهم بشكل فني وبدني جيد للسوبر.

وفاز فريق الزمالك أمس الأربعاء بنتيجة 1-0 على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة، بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقد رفع هذا الفوز رصيد الزمالك للنقطة 43 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 30 في المركز الـ11.

ويذكر أن الزمالك يشارك في السوبر المصري المقبل، بصفته حامل لقب درع الدوري عن النسخة الماضية، بينما يشارك الأهلي كحامل لقب كأس مصر عن النسخة الأخيرة .