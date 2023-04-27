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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط شخصين خلال التنقيب عن الآثار داخل عقار بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمدينة نصر.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار مهجور كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث .

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف العقار أمكن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 15 مترا - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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