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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سفير تونس يشكر مصر للمساعدة في إجلاء الجالية التونسية وطاقم السفارة بالخرطوم

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تقدّم سفير تونس لدى مصر محمد بن يوسف، ببالغ الشكر والامتنان والتقدير للسلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة على الاستجابة الفورية وتقديم كل المساعدة والدعم لعملية إجلاء الجالية التونسية وطاقم السفارة التونسية بالخرطوم. 

 

وقال “بن يوسف” فى بيان له، إن عملية الإجلاء تمّت في أفضل الظروف على متن الطائرة العسكرية التي أذن بها الرئيس قيس سعيّد والتي أقلتهم ظهر اليوم الأربعاء، من مطار أصوان الدولي باتجاه الوطن تونس. 

 

وأختتم السفير التونسي: ألف شكر مرة أخرى على المساعدة والدعم المقدم من السلطات المصرية وهو في الحقيقة ليس بغريب عن مصر الشقيقة وقيادتها وشعبها الشقيق.

تونس مصر