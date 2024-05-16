مستشفى مصر للطيران تحصل على اعتماد "السياحة العلاجية" الدولي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، ان مستشفى مصر للطيران تمتلك من القوة الطبية والبشرية ما يجعلها تأتي في الصفوف الأولى بين المستشفيات العالمية كما أنها مثال يحتذى به للمستشفيات، مشيرا إلى أنه على مدار السنوات الماضية تم الاستعانة بامكانيات مصر للطيران البشرية لمواجهة العديد من الأوبئة بداية من إنفلونزا الطيور والخنازير ونهاية بفيروس كورونا ١٩.

مستشار الرئيس

وأكد تاج الدين خلال كلمته في مؤتمر مصر للطيران الطبي السنوي الثاني لمستشفى مصر للطيران، أنه سيتم تزويد الرحلات على مصر للطيران بأجهزة كشف حرارية وفي حالة الاشتباه بأي مرض يتم تسليمه للحجر الصحي الذي يتولى علاجه وتحديد وجهته، مشيرا الى ان وجود مصر للطيران كناقل رسمي ووطني للسياحة العلاجية هو دور مؤثر للغاية وسوف اكون دعما قويا لمصر حتى تنال نصيبها العادل من حركة السياحة الصحية في العالم والتي تجلب مليارات الدولارات سنويا.

وقال أيمن صلاح رئيس شركة مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الصحية، أن الشركة طبقت نظام المراقبة الصحية للركاب على متن رحلاتها بكافة المطارات المصرية ضمن خدمات جديدة سيتم تطبيقها تباعا، وتندرج تحت بند السياحة العلاجية، وذلك بعدما حصلت شركة مصر للطيران للخدمات الطبية على اول اعتماد من الجهات الدولية لمؤسسة حكومية طبية وهو اعتماد "جهار تيموس"، والذي يتيح للشركة تقديم وتطبيق خدمات السياحة العلاجية بمستشفى مصر للطيران.

وتابع صلاح، أن مصر لديها إمكانيات هائلة في مجال السياحة الصحية والعلاجية وكوادر بشرية وتسعى الوزارة لاستغلالها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حصولها على الاعتمادات الدولية المطلوبة.

وكشف عن أن مستشفى مصر للطيران تقوم بالتنسيق وتبادل الخبرات مع العديد من الجهات الدولية، مثل توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمستشفيات باريس، من أجل تطوير المنظومة الطبية بمستشفى مصر للطيران وتدريب العاملين بها، علاوة على إنشاء منصة إلكترونية تقدم خدمات السياحة العلاجية داخل مصر وتواكب التحول الرقمي والتكنولوجي الذي شهده قطاع الصحة العالمي وبرعاية مصر للطيران للخطوط الجوية.

جانب من الكلمة

كما كشف عن أن الشركة بصدد عقد ورش عمل مكثفة على مدار يومين بمشاركة الخبراء الدوليين في مجالات الصحة والسياحة العلاجية، وذلك بعد مرور 40 عاما على دخول مصر للطيران للمجال الطبي، متابعا: "الآن يتم مواكبة التطور العالمي بإدخال التكنولوجيا في العمل الطبي والرقمنة في المعاملات مع الجمهور، علاوة على المراقبة الصحية عن بعد لتحقيق شعار معا رحلة أكثر أمانا، بجانب جهود البحث العلمي والتدريب البشري، مع إنشاء وحدة زرع نخاع لأول مرة تدخل الخدمة قريبا".

حضر المؤتمر الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات ، المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وغادة شلبي نائب وزير السياحة، وايمن صلاح رئيس مجلس إدارة مصر للطيران للخدمات الطبية ، شاهيناز غازي نائب رئيس مجلس إدارة فودافون مصر.