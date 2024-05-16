ضبط 5 عناصر إجرامية بسوهاج سرقوا أبراج كهرباء الضغط العالى

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط 5 عناصر إجرامية بسوهاج لقيامهم بسرقة الزوايا الحديدية من أبراج كهرباء الضغط العالى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن سوهاج قيام (5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرتى "مركز شرطة طهطا ، قسم شرطة طهطا" بسوهاج) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات الزوايا الحديدية من أبراج كهرباء الضغط العالى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بدائرة مركز شرطة أخميم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة "نصف نقل" ملك أحدهم ومُحمل عليها (1075 قطعة حديدية "زاوية" مختلفة الأطوال ، وزنوا حوالى 10 أطنان) وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.