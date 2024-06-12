معسكرات داخلية وخارجية للاتحادات الرياضية استعدادا لأولمبياد باريس

تستعد الاتحادات الرياضية فى الوقت الحالي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024، والتى تقام فى الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل، تحت شعار معًا، لأجل دورة ألعاب أولمبية استثنائية.

تُعد هذه ثالث مرة تستضيف فيها باريس هذا الحدث الرياضى العالمى بعد عامى 1900 و1924.

ووضعت الاتحادات المصرية خطة لاقامة عدد من المعسكرات الداخلية والخارجية استعدادا لاولمبياد باريس 2024

وتغرد مصر منفردة بأكبر بعثة عربية وأفريقية في أولمبياد باريس ٢٠٢٤؛ حيث أصبح عدد المتأهلين من مصر حتى الآن، 142 لاعبًا ولاعبة فى 22 رياضة، وهم ١٨ لاعبًا أساسيًا لكرة القدم الأولمبي، ١٢ لاعبًا أساسيًا لمنتخب رجال الكرة الطائرة، و١٤ لاعبًا أساسيًا لمنتخب رجال كرة اليد، و٨ لاعبات السباحة التوقيعية “مقعدان“،88 بطلا فى الرياضات الفردية، وذلك قبل انطلاق البطولة التى تعد أكبر تجمع رياضى فى العالم.

من جانبه أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه متوقع حصد من 7 إلى 10 ميداليات في أولمبياد باريس ليتم تخطى عدد الميداليات التي تم حصدها في أولمبياد طوكيو البالغة 6 ميداليات

وأضاف وزير الرياضة ان هناك تخطيط علمي لحصد 15 ميدالية في الأولمبياد في 2028