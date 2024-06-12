بالتزامن مع موسم الصيف وعيد الأضحى..محمد الشرنوبي يطرح "إستغنينا"

طرح النجم محمد الشرنوبي، أحدث أغنية جديدة لصيف 2024، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، ونشر شرنوبى برومو الأغنية الجديدة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي والتي تحمل عنوان "إستغنينا"، معلنًا طرح الأغنية اليوم على موقع الفيديوهات يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.. والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى إلهامى دهيمة، وأحمد حسام، وتصوير فوتوغرافى محمد خطاب .

"إستغنينا" أغنية تعكس أجواء الحركة والصخب المرافقين للموسم الصيفى، وعن طريق استورى تطبيق "أنستجرام" قام فريق العمل بالترويج لها باستخدام شكل مختلف وفكرة جديدة، تفاعل الجمهور مع الفكرة وجاءت التعليقات من المحبين والمتابعين إيجابية، الأغنية توجه دعوة للتفاؤل والطاقة الإيجابية، بالتجاهل والبعد عن الأشخاص الذين تسببوا فى مشاكل سلبية، والتغلب عليهم من خلال نظرة حياتية مستقبلية متجددة.. من المتوقع أن تحدث أغنية "إستغنينا"، ردود أفعال إيجابية، خاصة بعد الاهتمام الذى نالته على السوشيال ميديا.

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي يستكمل نجاحاته التى بدأها فى يناير 2024، بأغنيته الأولى "كان نفسي" كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، و "ماكفاية" كلمات خالد عصام، وألحان محمد الشرنوبى وخالد عصام، عيسى اسود، و "على بابك جيت" كلمات محمد يسرى، وألحان وتوزيع محمد الشرنوبى، و"إنتى الحياة" كلمات محمد يسرى، وألحان شرنوبى، وتوزيع موسيقى، إلهامى دهيمة، وأحمد حسام.