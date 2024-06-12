أحدث إحصاء.. توريد 495 ألف طن قمح لصوامع الوادي الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن توريد 495 ألف طن من محصول القمح بجميع مراكز المحافظة حتى الآن مع استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشؤون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية.

وقال المرسي، إنه يجري استكمال حصاد وتوريد المحصول الاستراتيجي بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي.

وأكد وكيل وزارة الزراعة. أنه جرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفي الحالي، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح حتى نهاية الموسم، وفقًا للمواصفات بحد أدنى 17 إردبًا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين.

وأضاف، أن الدولة نجحت في استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادي الجديد، في زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين في مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن.

وأكد المرسي، أنه يجري إقامة صوامع أخرى بمركزي الداخلة والفرافرة، وتوفير المقابل المادي اللازم الذي يشجع المزارع على الزراعة، وتنفيذ مبادرات كبرى لتحفيز المزارعين لزيادة زراعات القمح وزيادة الرقعة الزراعية بجميع مراكز المحافظة والاهتمام به كمحصول اساسي واستراتيجي مهم.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المحافظة تواصل حصاد محصول القمح للعام الجاري، على مستوى المزارع التي تروى بالآبار الحكومية بأراضي التمليك القديمة، وأراضي الشركات الزراعية الاستثمارية بمناطق شرق العوينات وغرب الموهوب والفرافرة، وجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمس والمشروعات الزراعية الخاصة التي تم تقنينها خلال الفترة الماضية.