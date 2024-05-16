نقل البرلمان توافق على موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية للعام المالي 2024 /2025

وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم على مشروعي قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامه لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالي 2024 /2025 .

حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالى 2024/2025، مبلغ 6 مليارات و950 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالى الجارى 2023 /2024، مبلغ 3 مليارات و346 مليون و350 ألف جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات و603 مليون و650 ألف جنيه، بنسبة 108%.

تم توزيع إجمالي تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالى، موازنة جارية قدر لها مبلغ 223 مليون و239 ألف جنيه. 223,239,000، وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ 250 مليون و342 الف جنيه. 250,342,000، وفائض يؤول إلى الخزانة العامة 6 مليار و458 مليون و89 ألف جنيه.

كما بلغت الموازنة الجارية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالى 2024 /2025، مبلغ 223 مليون و239 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 203 مليون و193 ألف جنيه، بزيادة قدرها 20 مليون 46 ألف جنيه، بنسبة 10%.

وبلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،للعام المالى 2024 /2025، مبلغ 250 مليون و342 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023 /2024، مبلغ 101 مليون و900 ألف جنيه، بزيادة قدرها 148 مليون و442 ألف جنيه، بنسبة 146%.