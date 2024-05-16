لجنة الطاقة بالبرلمان توافق على موازنة وزارة الكهرباء للعام المالي 2024/ 2025

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي خلال اجتماعها اليوم الخميس، علي مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإجمالي 18 مليار و706 مليون جنيه.

وبلغت جملة الاستثمارات المقدرة بمشروع موازنة الديوان خلال العام المالي الجديد، نحو 18.7 مليار جنيه مقابل 42 مليار العام المالي الجاري.

من جانبه، أكد الدكتور علي عبد الفتاح، وكيل أول وزارة الكهرباء، أن مشروعات التغذية الكهربائية الاستصلاح الزراعي تضعه الوزارة نصب عينها، لاسيما في ضوء توجيهات واهتمام القيادة السياسية، ويتم التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط لتوفير الاعتمادات المطلوبة، ومدرج كمشروع رئيسي ويتم العمل فيها وفقا للبرنامج الزمني ومنها شرق العوينات وتوشكي .

وحول تساؤل اللجنة حول أسباب انخفاض جملة الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي الجديد 2024 /25 لتصل إلى 4.6 مليار جنيه مقابل 28.5 مليار جنيه العام الجاري، أكدت ممثلة التخطيط هبه محمد، أن السبب يعود إلي أن المبلغ المدرج العام الماضي كان لصالح تنفيذ مشروعات حياة كريمة المرحلة الأولي أما العام الجاري فخصص مبلغ وقدرة 3.7 مليار لبدايه المرحلة الثانية من حياة كريمة .