تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم لرماية الخرطوش

انتهى منذ قليل الاجتماع الفنى لبطولة كأس العالم لرماية الخرطوش بحضور حازم حسني رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للرماية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وميليس جيراد المندوب الفني للاتحاد الدولي ومحمد وهدان مشرف من الاتحاد الدولي ومجدي لطفي مدير البطولة، بالإضافة إلى الحكام وأعضاء الدول المشاركة فى البطولة.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات أهمها اتباع قواعد ولوائح الاتحاد الدولي فى البطولة والتأكيد على الالتزام التام من الرماة بالبرامج الموضوعة خلال فعاليات البطولة.

ويقام فى السادسة من مساء اليوم الأربعاء حفل افتتاح بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش والتى تستضيفها مصر في الفترة من ٢٥ ابريل وحتى ٥ مايو المقبل، وذلك بميادين مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة بمشاركة وفود جميع الدول من خلال حفل فنى ضخم تم اعداداه منذ فترة طويلة من أجل الخروج به بشكل مُشرف لمصر أمام دول العالم.

وأنهى الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسنى، كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستضافة بطولة كأس العالم للخرطوش 2023 بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم.

وأكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن العمل داخل البطولة يجري على قدم وساق من أجل الانتهاء من كافة التجهيزات لاستضافة بطولة كأس العالم وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

وأوضح أن استضافة مثل هذه البطولات يمنح مصر فرصة كبيرة لتوفير الاحتكاك القوي مع المدارس المختلفة للرماة المصريين ويؤهلهم بأفضل شكل من أجل تحقيق الحلم الأكبر وهو حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024.

واكتمل أمس وصول جميع الوفود المشاركة في البطولة، حيث تم استقبالها على أفضل صورة من خلال مسؤولي الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني، ثم شارك غالبية الرماة في التدريبات غير الرسمية والتي يتم خلالها فحص الأسلحة والتعود على ميادين الرماية

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