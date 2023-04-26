رفع 425 طن قمامة ومتابعة أعمال التشجير وتجميل الشوارع بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمراكز (المحمودية - شبراخيت - بدر - دمنهور) بمحافظة البحيرة، حملات نظافة موسعة فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتكثيف حملات إزالة القمامة والمخلفات والتخلص الآمن منها وإعادة تدويرها من خلال نقلها من المحطات الوسيطة وأماكن تجميع المخلفات لمصانع التدوير، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين والحد من التجمعات العشوائية للقمامة بالشوارع.

وأسفرت عن رفع 425 طن قمامة، حيث يتم بصفة دورية ومستمرة رفع ونقل القمامة والمخلفات الى مصانع تدوير القمامة بالمحافظة.

وفي ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بمتابعة أعمال زراعة وتشجير الحديقة المركزية ضمن أعمال التطوير الجارية بالمدينة.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، أعمال زراعة وتجميل مدخل حوش عيسى بالطريق الزراعى بدمنهور، والاهتمام بأحواض نباتات الزينة لإضفاء الطابع الجمالي على المدينة.

وفي مركز ومدينة رشيد تم متابعة أعمال رى الحدائق ونظافة وتقليم الأشجار وقص سعف النخيل للارتقاء بالمظهر العام بمدخل المدينة.