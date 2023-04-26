نائب محافظ قنا يتابع جهود المراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين

عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، اجتماعا لمتابعة جهود أعمال لجنة متابعة المراكز التكنولوجية خلال الفترة الماضية، بحضور حسام حموده السكرتير العام للمحافظة وأحمد يوسف مدير وحدة التحول الرقمي بالمحافظة.

واستعرض نائب محافظ قنا خلال الاجتماع التدريبات وأعمال رفع الكفاءة التي تقوم بها وزارة التخطيط لمديري المراكز التكنولوجية وموظفي الشباك ومشرفين النظام والإدارات الخلفية على عمل قانون المحال العامة، وورش تدريب جميع العاملين بالمنظومة لتقدم خدمة مميزة وحضارية تليق بالمواطن ويستطيع الحصول عليها من مكان واحد مؤهل على أعلى مستوى لاستقبال المواطنين.

وتابع الدكتور حازم عمر تطبيق قانون المحال العامة وتقديم التقارير الدورية لوزارة التنمية المحلية ، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق أعلى معدلات الإنجاز بشأن توفيق الأوضاع لأصحاب المحلات وأصحاب كافة الأنشطة بنطاق المحافظة، موجها بعمل إنذارات لأصحاب المحال بسرعة التقدم لإنهاء التراخيص وتوفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية .

وأكد نائب محافظ قنا، على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الخارجية التي لها دور في استخراج رخص المحلات العامة ( الأمن الصناعي - جهاز حماية البيئة - هيئة سلامة الغذاء وغيرها)، وكذلك التنسيق والمتابعة المستمرة لأعمال توصيل المرافق وإصدار شهادات المتغيرات المكانية.

وأضاف "عمر" أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، نجحت في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.