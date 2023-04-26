روسيا: مقتل 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مستودع للذخيرة فى خيرسون

أفاد مسؤول عسكري روسي بالقضاء على 15 مخربًا أوكرانيًا ونحو 30 جنديًا ومستودعًا للقوات الأوكرانية في اتجاه مدينة خيرسون.

وذكر المسئول الروسي، أنه في منطقة دنيبروفسكويه تم توجيه ضربة عالية الدقة أدت إلى تدمير 15 عنصرًا أوكرانيًا في مجموعة تخريب واستطلاع وثلاثة زوارق عالية السرعة وذخيرة المدفعية والأسلحة الصغيرة.

وأضاف أن وحدات المجموعة العسكرية الروسية دمرت أيضًا المركز المؤقت لوحدات الدفاع المحلي الأوكرانية، وما يصل إلى 30 عسكريًا أوكرانيًا ورادارًا من طراز "AN/TPQ-36" ومدفع هاون متنقل ومدفع ذاتي الحركة "جفوزديكا" ومستودعًا للذخيرة للجيش الأوكراني.