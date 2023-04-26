توجيهات مديرية الجيزة التعليمية مع بدء امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع والتوقيت الصيفي

وجه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، بإصدار بيان يهدف إلى توجيه السادة أولياء الأمور وتوعيتهم بشأن بداية امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع، وذلك يوم السبت المقبل. كما أشار البيان إلى أن العمل بالتوقيت الصيفي سيبدأ يوم الجمعة المقبل.

وجه سلومة أولياء الأمور بالتعاون مع المدارس والمعلمين لتوفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب، وحثهم على تشجيع أبنائهم على الالتزام بالدراسة والتحضير الجيد للامتحانات. كما شدد على ضرورة توفير الأدوات اللازمة للطلاب للمساعدة في تحقيق أدائهم الأفضل.

وأكد وجه سلومة أن بداية امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع يوم السبت المقبل ستتطلب من الطلاب الالتزام بالمناهج الدراسية والتحضير الجيد للامتحانات، وذلك لتحقيق أداء جيد وتحقيق النجاح في العام الدراسي الحالي.

وفيما يتعلق بالتوقيت الصيفي، فقد أشار وجه سلومة إلى أن العمل بالتوقيت الصيفي سيبدأ يوم الجمعة المقبل، وأنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور الالتزام بتغيير الساعات في الأجهزة الإلكترونية والساعات الحائطية والتعاون في تحقيق الانسجام بين التوقيت الجديد ومواعيد الدراسة.

وختم وجه سلومة بتوجيه رسالة إلى السادة أولياء الأمور بضرورة العمل بروح الفريق والتعاون مع المدارس والمعلمين لتحقيق أفضل النتائج في العام الدراسي الحالي، وتوفير بيئة دراسية مناسبة للطلاب لتحقيق أداء جيد والنجاح في حياتهم المهنية المستقبلية.