محافظ مطروح ومدير الأمن وقائد المنطقة الغربية يضعون إكليل الزهور على النصب التذكاري

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه اللواء محمد عزالدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية، واللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بمنطقة الكيلو١٠ بالطريق الساحلي مطروح إسكندرية، احتفالا بالذكرى ال41 لتحرير سيناء، وذلك بمصاحبة الموسيقى العسكرية التى عزفت السلام الوطني وسلام الشهيد.



وقدم محافظ مطروح التهنئة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية ولجميع الضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وإستعادة الأرض مع براعة الدبلوماسية المصرية مع تضحيات جيش مصر العظيم من أجل رفعة مصر وسلامة أراضيها واستقرارها وصون مقدساتها مع استرداد سيادتها الكاملة على كل شبر من سيناء الحبيبة التي قدم من أجلها أبناء الوطن من أبطال القوات المسلحة البواسل دمائهم لأجل عودتها لمصرنا الغالية، داعيا المولى عز وجل أن تحيا مصرنا الغالية دائما في أمن وأمان ورخاء وأن يحفظها أرضا وشعبا تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



كما جابت الموسيقات العسكرية عدد من شوارع مطروح بشارع إسكندرية وأمام ديوان عام المحافظة، وكورنيش مدينة مرسى مطروح مع فرحة المواطنين احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب المصريين جميعا.

محافظ مطروح ومدير الأمن وقائد المنطقة الغربية يضعون إكليل الزهور على النصب التذك

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