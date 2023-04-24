الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة على زين

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع دينامو بوخارست الروماني، للتعاقد مع النجم علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في بطولتي السوبر الأفريقي والأندية أبطال الكؤوس، خلال شهر مايو المقبل.

وكشف مصدر داخل النادي داخل الأهلي، أن المفاوضات دخلت مراحلها النهائية ومن المقرر أن يتم حسم الموقف النهائي خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدر أن خروج فريق دينامو بوخارست من منافسات كأس رومانيا يعزز من فرص انضمام على زين للأهلي خاصة أن الفريق الروماني توج رسميًا بلقب الدوري قبل نهايته بـ4 أسابيع.

وشدد المصدر أن على زين وافق على الانضمام للأهلي والمشاركة في بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس.

يذكر أن علي زين انضم لصفوف دينامو بوخارست الروماني مطلع الموسم الجاري، بعد أن قضى الموسم الماضي ضمن صفوف برشلونة وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قد أعلن أن مواجهات كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، ستقام يومي 6 و7 مايو المقبل في مصر، ويتأهل الفائز بالبطولة للمشاركة في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب 2023".

ويشارك في كأس السوبر الإفريقي 4 أندية هي الزمالك والاهلي من مصر والترجي التونسي وجيه إس كيه الكونغولي.

ومن المقرر أن تقام مباريات قبل النهائي يوم السبت 6 مايو المقبل، حيث يواجه الزمالك بطل الكونغو الديمقراطية، بينما يلعب الأهلي مع الترجي.