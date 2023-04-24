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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حارس الأهلي يسافر إلى النمسا لإجراء عملية الرباط الصليبي

عبدالرحمن حميد حارس
عبدالرحمن حميد حارس مرمى فريق يد الأهلي
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سافر عبدالرحمن حميد حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إلي النمسا خلال الساعات الماضية لإجراء عملية الرباط الصليبي في الركبة، بعد إصابته به في الأيام الماضية.
وتعرض حميد للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكرة اليد. 
ومن المنتظر أن يخضع عبد الرحمن حميد لعملية الرباط الصليبي، تحت إشراف الدكتور كريستيان فينك.
يذكر أن الحارس الدولي سيغيب عن الاهلي في بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية التي يستضيفها النادي الأهلي خلال شهر مايو المقبل. 
ويعتبر عبدالرحمن حميد، واحدا من أبرز العناصر الأساسية المؤثرة في صفوف المارد الأحمر في السنوات الأخيرة كما يتواجد بشكل مستمر مع منتخب اليد. 
 

عبدالرحمن حميد الرباط الصليبي فريق يد الأهلي