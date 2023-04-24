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الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار مهم من النيابة بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والرجاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت النيابة العامة بإخلاء سبيل مشجعي النادي الأهلي المقبوض عليهم علي خلفية أحداث مباراة الرجاء والأهلي فى دوري أبطال إفريقيا وذلك لضمان مالي.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض علي عدد من جماهير الأهلي لاتهامهم بأعمال شغب في ستاد القاهرة خلال مباراة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بهزيمة الرجاء بهدفين .

وفاز الأهلي على الرجاء مساء السبت بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي فى ذهاب ربع نهائي البطولة القارية، فيما تقام مباراة العودة السبت المقبل في المغرب بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ابطال افريقيا الاهلي والرجاء النيابة العامة دوري أبطال أفريقي