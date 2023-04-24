قرار مهم من النيابة بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والرجاء

قررت النيابة العامة بإخلاء سبيل مشجعي النادي الأهلي المقبوض عليهم علي خلفية أحداث مباراة الرجاء والأهلي فى دوري أبطال إفريقيا وذلك لضمان مالي.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض علي عدد من جماهير الأهلي لاتهامهم بأعمال شغب في ستاد القاهرة خلال مباراة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بهزيمة الرجاء بهدفين .

وفاز الأهلي على الرجاء مساء السبت بثنائية نظيفة حملت توقيع محمد عبد المنعم وحمدي فتحي فى ذهاب ربع نهائي البطولة القارية، فيما تقام مباراة العودة السبت المقبل في المغرب بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.