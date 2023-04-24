لجان لتسلم القمح من المزارعين بالوادي الجديد

شكلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، لجان استلام محصول القمح من المزارعين بعد بدء توريد القمح المحلى موسم 2023 لصالح هيئة السلع التموينية بالوادي الجديد.

قال المهندس محمد رجب وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، إن لجنة الاستلام مكونة من عضو من مديرية التموين وعضو من البورصة السلعية وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من مديرية الزراعة وعضو من الجهة المسوقة وعضو من الجمعية القبانية "وزان معتمد" يحظر نقل القمح المحلي الناتج من هذا الموسم لأي مكان لآخر إلا بموافقة مديرية التموين بالمحافظة، كما يحظر استخدام الأقماح المحلية كعلف للأسماك أو دخوله فى العلف الحيوانى وهناك إجراءات قانونية ستتخذ حال مخالفة هذه التعليمات.

وأضاف رجب، أنه يقتصر تسويق القمح المحلى على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصري أما دون ذلك عليهم توفير احتياجاتهم من القمح المستورد بناء على تعليمات وزارة التموين.

وقال المهندس محمد رجب وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إنه يجري سداد فورى لمستحقات المزارعين والموردين في الحال كالتالي:-

- القمح المحلي المورد نسبة نقاوة 23.5 بسعر 1500 جنيه للأردب

- و القمح المحلي المورد نسبة نقاوة 23 سعرة 1475 للأردب

- و القمح المحلي المورد نسبة نقاوة 22.5 سعره 1450 للأردب

يذكر أن موسم حصاد القمح للعام الحالى 2023 بلغت المساحات المنزرعة إجمالى 436 ألفا و505 أفدنة، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، تركزت المساحة الأكبر فى منطقة شرق العوينات كأكبر مساحة مزروعة قمح بالمحافظة وبلغت 186277.6 فدان، وجرى تشكيل لجنة من إدارة الإرشاد والمنطقة الإحصائية والبحوث الزراعية لإجراء التقدير الفعلي لمتوسط إنتاج الفدان لمحصول القمح بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.