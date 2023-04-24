بالصور.. إزالة تعديات زراعية على أملاك الدولة برأس سدر

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر، بقيادة المحاسب علي حمادة، رئيس المدينة، من إزالة تعديات زراعية على أملاك الدولة، على مساحة حوالي أربعة أفدنة خلف منطقة ابو رزق بقرية أبو صويرة.

جاء ذلك طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لرؤساء ومجالس المدن.

و أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استمرار جهود مجالس المدن في التصدي والإزالة الفورية لأي بناء المخالف، وازالة التعديات علي أراضي الدولة وتطبيق القانون بكل حزم.

وأشار المحافظ، إلى أن التعديات على ممتلكات الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات الازالة وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة جميع مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على أملاك الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية للدولة كما كلف لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع جميع مخالفات البناء على الأراضي أملاك الدولة بصورة فورية والصدى لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية واستمرار تنفيذ حملات الرصد والإزالة الفورية في المهد للقضاء على جميع أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكد المحافظ أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع كافة الأجهزة المعنية على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وكذا جميع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، مشددا على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تجرى إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفوري لأى حالات تعدٍّ جديدة مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتعدين.

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