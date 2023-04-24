رئيس البرلمان الأوكراني يثمن دعم التشيك لبلاده في مواجهة روسيا

أعرب رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك، عن امتنانه للدعم الذي قدمته جمهورية التشيك لبلاده في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وقال رئيس البرلمان الأوكراني - خلال جلسة مشتركة مع رئيس مجلس الشيوخ في برلمان جمهورية التشيك ميلوش فيستريتشيل، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين - "ممتن لرئيس مجلس الشيوخ في برلمان جمهورية التشيك كونه يدافع بنشاط وثبات عن موقفه منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد بلدنا، واتخاذه خطوات عملية من أجل الدعم الشامل لأوكرانيا على المستوى البرلماني".

وأشار إلى أنه بفضل موقع القيادة النشط لفيستريتشيل، اتخذ مجلس الشيوخ التشيكي عددا من القرارات المهمة لأوكرانيا، بما في ذلك القرار المتعلق بجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الروسي، وكذلك القرار المشترك الموقع مع مجلس النواب فيما يتعلق بدعم وحدة أراضي أوكرانيا.

ولفت الانتباه إلى حقيقة أنه - في العام الماضي - عندما كانت القوات الروسية تقترب من العاصمة الأوكرانية، قام رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان التشيكي بزيارة البلاد لإظهار دعمه الثابت شخصيا.

ومنح رسلان ستيفانتشوك، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية التشيك "وسام الأمير ياروسلاف الحكيم" من الدرجة الثانية، قائلا: "هذه الجائزة هي أعلى جائزة يمكن أن تمنح لمواطن أجنبي.. لذلك، أعبر بتقديمها عن كلمات الامتنان الصادق من شعب أوكرانيا بأكمله. وترمز الجائزة إلى أن أوكرانيا والأوكرانيين سيتذكرون دائما دعم التشيك لأوكرانيا في محاربة العملية الروسية".

ومن جانبه، عبر فيستريتشيل عن شكره لهذا التكريم، مؤكدا استعداده لمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا.

يشار إلى أن رئيس البرلمان الأوكراني وصل (براغ) ؛ لحضور قمة رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.