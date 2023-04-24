مستقبل وطن: القيادة السياسية بذلت جهودا حثيثة لعودة المصريين من السودان

أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الجهود التى بذلتها الدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها لعودة المواطنين المصريين بالسودان تؤكد أن مصر لن ولا تتخلى عن أبنائها فى أى مكان، وتبذل جميع الجهود الحثيثة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع الموقف على مدار الساعة للحفاظ على سلامة أبنائه وعلى سلامة جميع المصريين فى السودان وجميع الأماكن التى تشهد توترات وعدم استقرار.

وأضاف «رزق»، أن مصر تدعم جهود التهدئة فى السودان وتبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لوقف اطلاق النار للحفاظ على أرواح وممتلكات الأشقاء فى السودان، موضحًا أن مصرعلى تواصل مستمر مع الأطراف السودانية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة المصرية لم ولن تدخر جهدا في حماية حدودها والحفاظ على أمنها القومي، كما أن ايضًا تفضل دائما صوت العقل والتعامل بالحكمة في مثل هذه الظروف، مؤكدًا على ضرورة تجديد الدعوة لأبناء السودان الشقيق إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، وإعلاء المصلحة العليا لوطنهم، وعدم الانخراط وراء أى دعوات من شأنها زعزعة استقرار دولتهم.

ووجه «رزق»، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة الأجهزة المعنية على الجهود المضنية من أجل عودة أبنائنا بشكل آمن لاسيما وأن هناك دول كبرى عجزت عن نقل رعاياها من السودان.