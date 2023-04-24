شنق نفسه بعد فشله مرتين| التصريح بدفن جثة مُسن عثر عليه داخل شقته بأوسيم

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة مُسن عثر عليه ميتًا داخل شقته بأوسيم، عقب ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي يفيد إثبات الصفة التشريحية لجثته لبيان سبب الوفاة.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أوسيم من غرفة النجدة بمصرع مُسن داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مُسن يُدعى يسري ا.ع، ٥٤ عامًا.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته شنقًا بسبب مروره بأزمة نفسية ولا شبهة جنائية، حيث حاول الانتحار عدة مرات من قبل وتم إنقاذه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.