مران الأهلي| تقسيمة قوية بمشاركة عناصر من فريق الشباب

أجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة كرة قوية على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

شهدت التقسيمة مشاركة عدد من عناصر فريق الشباب، وحضرها مايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين ووليد سليمان نائب رئيس قطاع الناشئين.

واكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية في «الجيم»، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات متنوعة تضمنت تقسيمة كرة قوية.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.