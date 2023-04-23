وزير الأوقاف يجتمع بقيادات الدعوة والأئمة ببني سويف

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بقيادات الدعوة وأئمة الأوقاف بمحافظة بني سويف، بدار مناسبات مسجد عمر بن عبد العزيز بمحافظة بني سويف، في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية، وفي ضوء رسالة الأوقاف الدعوية والمجتمعية.

جاء ذلك بحضور بلال حبشي نائب محافظ بني سويف، محمود المغربي مدير مكتب محافظ بني سويف، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، الدكتور رمضان حسان عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية، الدكتور عبد الرحمن نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، الدكتور ماهر جبر مدير مديرية أوقاف قنا، الشيخ الحسيني عبد السلام أبو عيش مدير الدعوة بمديرية أوقاف بني سويف، وعدد من قيادات الدعوة وأئمة المحافظة.

ووجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر لمحافظة بني سويف وقيادات المحافظة، معربًا عن سعادته بالمظهر المشرف الذي ظهر به قيادات وأئمة الأوقاف ببني سويف، مؤكدًا أن الالتزام بهذا الزي شرف وهو أمان مجتمعي، فكما يطمئن الناس إلى أمنهم المجتمعي عندما يجدون رجال الشرطة ساهرين على حماية هذا الوطن، وكما يطمئنون لقوة وأداء ويقظة قواتنا المسلحة الباسلة، فإن الناس يطمئنون غاية الاطمئنان لهذه العمامة وهذا الزي في أمنهم الفكري.

وأشار “جمعة” إلى أن ما تم من إنجازات وجهود خلال شهر رمضان أمر غير مسبوق يستحق عليه جميع قيادات الأوقاف مع زملائهم من الأئمة والعاملين بالأوقاف في كافة ربوع مصر الشكر والتقدير، مؤكدًا أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، والدين لا بد له من وطن مستقر آمن يحمله ‏ويحميه، إذًا فالحفاظ على الوطن جزء لا يتجزأ من الدين، لأن ‏الدين لا ينشأ في الهواء الطلق إنما لا بد له من وطن آمن مستقر، ولولا فضل الله علينا في ‏الأمن والأمان لما كان من الممكن أن نجتمع هذا الاجتماع، ولا أن ‏تؤدي رسالتك، فخدمة الدين خدمة للوطن وهما لا يتجزآن.

وأكدا أننا لا نريد أن تفتر همة رمضان، فرب رمضان رب شوال، ونعد خطة عظيمة لمواصلة جهودنا في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم بعد رمضان، منها برنامج المليون قارئ صغير ضمن (مبادرة اقرأ)، ومبادرة اكتشاف التي تعنى باكتشاف المواهب، وتأهيل شباب العلماء للقيادة الإدارية والدعوية بالمساجد الكبرى، والتوسع في مقارئ القران الكريم.